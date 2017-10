Stuttgarter Vortragsreihe: Bilderreise nach Siebenbürgen

27.10.2017 19:00 Uhr

Baden-Württemberg

In der „Stuttgarter Vortragsreihe“ hält Helmut Wolff einen bebilderten Vortrag zum Thema Siebenbürgen – Entdeckungsreise in Bildern siebenbürgischer Maler“ am Freitag, dem 27. Oktober, 19.00 Uhr, im Haus der Heimat, großer Saal, Schlossstrasse 92, in Stuttgart. Die von den Siebenbürger Sachsen geprägte Kulturlandschaft im Karpatenbogen kann in unzähligen Bildbänden mit alten und neuen Fotografien bewundert werden. Interessant ist jedoch auch eine Entdeckungsreise in Gemälden und Bildern von siebenbürgischen Landschaftsmalern. Ihre anschaulich erfassten Landschaften mit der einmaligen Magie der Natur sowie dem Zauber der mittelalterlichen Städte und wehrhaften Kirchenburgen sind Spiegelbilder seelischer Stimmung. Neben der künstlerischen Qualität haben viele Werke auch eine kulturhistorische und baugeschichtliche Bedeutung, wie z.B die Aquarelle mit den fünf Stadttoren, der Türme und Mauern Alt-Hermannstadts des Amateurmalers Johann Böbel, Die Entdeckungsreise beginnt mit Franz Neuhauser d.J., dem Begründer der Landschaftsmalerei, und führt über den Malerkreis um Theodor Glatz und den „Pionieren der neuen Moderne“ bis zu den zeitgenössischen siebenbürgischen Künstlern.

Ort: Haus der Heimat, Schlossstrasse 92, Stuttgart

Schlagwörter: Vortragsreihe