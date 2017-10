In memoriam Adolf Hartmut Gärtner: Herbstkonzert des Paul-Gerhardt-Chors München

22.10.2017 17:00 Uhr

Im Jahr des Reformationsjubiläums wählt der Paul-Gerhardt-Chor München für sein Herbstkonzert, das traditionell dem Totengedenken gewidmet ist, bewusst „Ein Deutsches Requiem“, dessen Texte der Protestant Johannes Brahms aus dem Alten und Neuen Testament selbst zusammengestellt hat. Und so stehen nicht – wie in vielen Requiem-Vertonungen – der Tag des Zorns, das Jüngste Gericht und die Seelenqualen der Verstorbenen im Zentrum des musikalischen Geschehens, sondern Trost, Aufrichtung und tiefe Glaubenszuversicht. Diese Gedanken waren es wohl auch, die Adolf Hartmut Gärtner im Jahre 1986 veranlassten, mit dem Brahms-Requiem seine 41-jährige Chorleitertätigkeit zu beschließen. Der 1916 in Kronstadt geborene Musiker, u.a. Träger des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreises 2005, ist am 9. Februar 2017 verstorben. Seinem Andenken ist diese Aufführung gewidmet, die am Sonntag, den17.00 Uhr, in der Paul-Gerhardt-Kirche München-Laim, Valpichler-/Mathunistraße – U5 Laimer Platz, stattfindet. Mitwirkende: Gisela Weinberger, Sopran; Timo Janzen, Bariton; Münchner Oratorienorchester; Paul-Gerhardt-Chor, Leitung: Ilse Krüger. Karten zu 16 Euro, 19 Euro, 24 Euro. Website: www.paul-gerhardt-chor.de