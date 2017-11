Kreisgruppe Wiehl-Bielstein: Katharinenball 2017

11.11.2017 18:00 Uhr

Nordrhein-Westfalen

Zum Katharinenball laden wir ein für Samstag, den 11. November, um 19.00 Uhr in die Aula der Sekundarschule Wiehl, Dr.-Hoffmann-Platz 1, in Wiehl-Bielstein. Einlass ist ab 18.00 Uhr. Es darf wieder kräftig getanzt werden zu Partyhits der „Feeling Band“ aus dem Stuttgarter Raum. Doch zuvor gibt das Kinder- und Jugendtheater unserer Kreisgruppe sein Debüt. Mit dem selbstinszenierten Sketch „Begegnungen in Siebenbürgen“ sorgen die Darsteller für reichlich Situationskomik. Danach werden vier Gruppen der Tanzgruppe Wiehl-Bielstein (ca. 60 Trachtenträger) mit neuen landestypischen Tänzen begeistern. An diesem Abend dürfen siebenbürgische Spezialitäten nicht fehlen (Bratwurst mit Polenta und Sauerkraut, Schmalzbrot). Getränke werden zu moderaten Preisen angeboten. Eintritt: zwölf Euro für Erwachsene. Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren zahlen sechs Euro.

Ort: Aula der Sekundarschule Wiehl, Dr.-Hoffmann-Platz 1

Veranstalter: Kreisgruppe Wiehl-Bielstein

Schlagwörter: Katharinenball, Theater