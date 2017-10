30 Jahre „Siebenbürger Musikanten Pfungstadt“

04.11.2017 18:30 Uhr

Hessen

Die „Siebenbürger Musikanten Pfungstadt“ feiern ihr 30-jähriges Bestehen. Am 1. Juli 1987 als Blasorchester und Verein ins Pfungstädter Vereinsregister eingetragen, hat sich die Kapelle auf dem Sektor der Unterhaltungsmusik weit über die Grenzen Hessens hinaus einen klangvollen Namen erworben. Gemeinsam mit einheimischen Musikern sowie mit Banater Schwaben haben die aus Malmkrog, Schäßburg, Mediasch, Kronstadt, Birthälm und Umgebung stammenden Landsleute als „Siebenbürger Musikanten Pfungstadt“ einen rasanten Aufschwung geschafft. Die Blaskapelle, bestehend aus 20 Amateurmusikern mit einem Altersdurchschnitt von etwa 50 Jahren, zeichnet sich bei allen Auftritten durch präzise und stilistische Wiedergabe anspruchsvoller und zünftiger Blasmusik aus.

Zum 30-jährigen Jubiläum laden die Siebenbürger Musikanten alle Landsleute, Freunde und Bekannte für Samstag, den 4. November, zu einem Konzert- und Ehrungsabend mit Tanzunterhaltung in die Sport- und Kulturhalle, Ringstraße 51, in 64319 Pfungstadt ein. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Um 19.30 Uhr eröffnet die Blaskapelle den Abend mit einem Konzert aus neuen Stücken und altbewährtem Repertoire der vergangenen 30 Jahre. Unter der Schirmherrschaft des Pfungstädter Bürgermeisters Patrick Koch stehen Grußworte und Ehrungen der aktiven Mitglieder im Mittelpunkt der Veranstaltung. Im zweiten Teil des Abends ist das Tanzbein gefragt. Für tolle Unterhaltungsmusik sorgt bis in den frü­hen Morgen die „Feeling Band“ aus Reutlingen.

Ort: Sport- und Kulturhalle, Ringstraße 51, 64319 Pfungstadt

Veranstalter: „Siebenbürger Musikanten Pfungstadt“

Schlagwörter: Jubiläum, Blaskapelle, Konzert, Tanz