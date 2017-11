19.11.2017 11:00 Uhr

Baden-Württemberg

Die Kreisgruppe beteiligt sich auch in diesem Jahr am Volkstrauertag amum 11.00 Uhr auf dem alten Friedhof in Tuttlingen. Wie immer erfolgt der festliche Teil mit einer Kranzniederlegung zum Gedenken an die Verstorbenen. Festredner ist dieses Jahr Martin Brenndörfer, Vorsitzender der Kreisgruppe Tuttlingen. Wir hoffen auf eine große Teilnahme seitens unserer Mitglieder.

Hilda Brenndörfer