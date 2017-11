Kreisgruppe Reutlingen – Metzingen – Tübingen: 3D-Minigolf

10.11.2017 15:30 Uhr

Baden-Württemberg

Endlich ist es so weit! Wie beim letzten Treffen von den Kindern gewünscht, werden wir einen Nachmittag in der 3D-Minigolf-Anlage in Reutlingen verbringen. Hier tauchen wir ein in die Welt der optischen Täuschungen und spielen im Schwarzlicht Minigolf. Wir treffen uns am Freitag, dem 10. November, um 15.30 Uhr direkt in der Minigolf-Anlage in der Metzgerstraße 57 (neben dem City-Bowling) in Reutlingen. Wer Lust hat, meldet sich bitte bis spätestens 5. November bei Ute Göllner, Telefon: (07121) 61290, oder Yasmin Mai-Schoger, Telefon: (07121) 880748, an. Herzlich eingeladen sind alle Kinder und Jugendlichen der Kreisgruppe Reutlingen – Metzingen – Tübingen.

Ort: Minigolf-Anlage, Metzgerstraße 57, Reutlingen

Veranstalter: Kreisgruppe Reutlingen – Metzingen – Tübingen

Schlagwörter: 3D-Minigolf