Kreisgruppe Freiburg: Vortrag Martin Luther

17.11.2017 18:30 Uhr

Baden-Württemberg

Einen Vortrag zum Thema „Dr. Martin Luther – Im Namen des Gewissens“ hält Manfred Huber am Freitag, dem 17. November, um 18.30 Uhr in der AWO-Seniorenanlage, Spechtweg 33-37, in Freiburg-Landwasser. Der siebenbürgische Historiker geht in dem Vortrag und der Bildpräsentation dem Lebensweg des Reformators nach und rollt das faszinierende 16. Jahrhundert mit seinen Umwälzungen in Gesellschaft, Politik und Kunst auf. Schwerpunkte sind Luthers Konflikt mit dem Papsttum, die Rolle der gekrönten Häupter, seiner Gegner und Mitstreiter sowie Details aus seinem Privatleben. Über die Theologie des Wortes (Predigt) und seine theologische Ausstrahlung bis hin nach Siebenbürgen wird auch die Rede sein sowie über die vor 500 Jahren entstandenen eigenständigen Kirchen und die dunklen Seiten der Reformation.

Ort: AWO-Seniorenanlage, Spechtweg 33-37, Freiburg-Landwasser

Veranstalter: Kreisgruppe Freiburg

Schlagwörter: Vortrag, Luther