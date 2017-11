Kreisgruppe Heidenheim: Theater- und Herbstball

18.11.2017 16:00 Uhr

Baden-Württemberg

Die Kreisgruppe veranstaltet am(und nicht am 11. November, wie es fälschlicherweise im Programmheft steht) einen Theaterabend mit anschließendem Tanz in der Albuchhalle in Steinheim, Paul-Gerhard-Weg. Unter der Leitung von Maria Onghert-Renten wird das Theaterstück „De Turesteangd“ von Marie von Heydenberg aufgeführt. Es ist ein Lustspiel, bei dem viel gelacht wird. Die Proben laufen auf Hochtouren. Einlass ist um 16.00 Uhr. Die „Siebenbürger Musikanten Heidenheim“ spielen ab ca. 16.15 Uhr bis 17.00 Uhr und in den Pausen des Theaterstücks. Das Theater beginnt um 17.00 Uhr. Anschließend ab ca. 20.00 Uhr ist Ball mit der Partyband „SchlagerBengel“. Zwischendurch tanzt die Jugendtanzgruppe aus Biberach. Es sind alle Landsleute und Freunde recht herzlich eingeladen. Die Kreisgruppe wünscht einen unterhaltsamen Theater- und Ballabend!

Martin Schuster