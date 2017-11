Siebenbürger Sachsen Kreis Böblingen e.V.: Diavortrag

17.11.2017 19:00 Uhr

Baden-Württemberg

Zu einem Diavortrag amum 19.00 Uhr laden wir alle Interessierten herzlich ein. Reinhold Kraus hält im Vereinsheim, Kremser Straße 5, in Böblingen den Vortrag „Aus den Karpaten auf die Berge der Welt“. Im ersten Teil wird die Geschichte des siebenbürgischen Bergsteigens, beginnend mit dem Siebenbürgischen Karpatenverein 1880-1945, die Zeit zwischen 1945-1990 und über das 30-jährige Bestehen der Sektion Karpaten in Deutschland erzählt. Im zweiten Teil zeigt Kraus seine bergsteigerischen Erlebnisse und Leistungen auf vielen Bergketten und Kontinenten der Welt. Dazu gehören spannende Geschichten und Erkenntnisse. Es folgen Bilder vom Erklimmen der höchsten Berge in den Alpen, Anden, dem Kaukasus, Alaska, Afrika und dem Himalaya. Weitere Informationen: www.Kraus-Reinhold.de . Wir freuen uns auf alle Interessierten.