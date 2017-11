Kreisgruppe Rosenheim: Mundarttheater

11.11.2017 15:00 Uhr

Bayern

Am Samstag, dem 11. November, besucht uns die Theatertruppe der Nachbarschaft der Gäubodener Siebenbürger Sachsen. Sie spielen das Stück „Der Knoifel Gust“ von Helmuth Zink. Veranstaltungsort ist das Gemeindehaus des Katholischen Stadtpfarramtes St. Quirinus, Am Gangsteig 1, in Rosenheim-Fürstätt. Beginn ist um 15.00 Uhr. Nach der Aufführung wollen wir noch ein wenig zusammensitzen und uns – auch mit den Künstlern – unterhalten. Getränke und eine einfache Brotzeit werden angeboten. Wir laden alle Landsleute und Freunde zu diesem Theaternachmittag ein.

Ort: Gemeindehaus des Katholischen Stadtpfarramtes St. Quirinus, Am Gangsteig 1, Rosenheim-Fürstätt

Veranstalter: Kreisgruppe Rosenheim

Schlagwörter: Theaternachmittag