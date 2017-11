18.11.2017 19:00 Uhr

Bayern

Herzliche Einladung zum Jubiläums- und Kathreinenball der Nachbarschaft der Siebenbürger Sachsen Lohhof e.V. amum 20.00 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr) im Bürgerhaus Unterschleißheim, Rathausplatz, in Zusam­menarbeit mit der Nachbarschaft Garching. Für gute Stimmung und flotte Tanzrythmen sorgt die „Franz-Schneider-Band“. Karten im Vorverkauf bei Familie Riech, Telefon: (0 89) 3 10 22 61, für 13 Euro, an der Abendkasse für 15 Euro. Vorbestellte Karten, die bis 19.30 Uhr nicht abgeholt sind, gehen in den Verkauf an der Abendkasse! Vorstandschaft und Tanzgruppe freuen sich auf viele fröhliche, tanzfreudige Besucher von nah und fern.

Erika Mühlbacher