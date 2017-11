TV-Tipp: SWR zeigt „Nellys Abenteuer“

12.11.2017 13:00 - 14:30 Uhr

Deutschland

Der SWR strahlt den Kinderfilm „Nellys Abenteuer“ am Sonntag, den 12. November 2017, um 13.00 Uhr aus. Direkt anschließend (ab 14.30 Uhr) soll der Film in einer 45-minütigen Diskussionssendung besprochen werden. Damit reagiert der Sender auf die laut gewordene Kritik an der filmischen Darstellung der Roma. Ein vom Zentralrat der Sinti und Roma in Auftrag gegebenes Gutachten urteilt über den Film: „Hängen bleibt jedoch das Bild von den kriminellen, unzivilisierten, disziplinlosen und triebgesteuerten Roma, die keine Moral kennen.“ „Nellys Abenteuer“ erzählt die Geschichte einer 13-Jährigen, die es mit ihrer deutschen Familie nach Siebenbürgen verschlägt. Der Münchener Dokumentarfilmer Dominik Wessely hat sein Spielfilmdebüt teilweise in einem Roma-Dorf gedreht.

Veranstalter: SWR

