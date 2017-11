Theaternachmittag und Kathreinenball in Waldkraiburg

11.11.2017 14:00 Uhr

Wir freuen uns auf einen Theaternachmittag mit der Theatergruppe aus Geretsried. Am Samstag, den 11. November, wird sie um 14.00 Uhr im kleinen Saal im Haus der Kultur das Theaterstück „De Himet reft“ (Die Heimat ruft) aufführen. Einlass ist um 13.30 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro. Über rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen.

Am gleichen Abend kann auch das Tanzbein geschwungen werden bei unserem traditionellen Kathreinenball im großen Saal, ebenfalls im Haus der Kultur. Beginn ist um 20.00 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Für beste Stimmung sorgen die „HERZSTÜRMER“. Der Kartenvorverkauf findet am Dienstag, den 7. November, von 18.00-19.00 Uhr im Vereinszimmer, Haus der Vereine, im 2.Stock statt. Kartenreservierung ist während dieser angegebenen Stunde auch unter (01 76) 54 33 53 06 möglich. Gegen Vorlage des Verbandsausweises können die Eintrittskarten vergünstigt erworben werden. Mitgliedsanträge liegen beim Kartenvorverkauf und an der Abendkasse bereit.

Ort: Haus der Kultur, Waldkraiburg

Veranstalter: Kreisgruppe Waldkraiburg

