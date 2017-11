TV-Tipp | Re: Let's talk about Sex

16.11.2017 12:15 - 12:50 Uhr

Deutschland

ARTE, Donnerstag, 16. November, 12:15 bis 12:50

Re: Let's talk about Sex

Mit Aufklärung gegen Teenagerschwangerschaften

Sexualkunde ist an rumänischen Schulen meist tabu. Die Folgen sind gravierend: Rumänien hat, gemeinsam mit Bulgarien, den höchsten Anteil minderjähriger Mütter in der EU. Daniela Drăghici und Alexandra Miroslav wollen das Unwissen beseitigen. Ihre Forderung: Sexualkunde soll an allen Schulen in Rumänien Pflichtfach werden. Doch die beiden Frauen haben mächtige Gegner. Unterstützt von der orthodoxen Kirche versuchen Eltern-Organisationen und Politiker den verpflichtenden Sexualkunde-Unterricht an Schulen zu verhindern.

Veranstalter: ARTE

Schlagwörter: TV, Medien