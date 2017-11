19.11.2017 21:50 - 22:20 Uhr

Deutschland

ARD-alpha, Sonntag, 19. November, 21:50 bis 22:20

Die Fernsehtruhe: Wohnen in Europa

Wohnungsbaupolitik in Italien, Belgien und Rumänien im Vergleich

Für alle, die sich auf eine Zeitreise in die Fernsehvergangenheit begeben wollen, öffnet ARD-alpha an jedem Sonntag- und Feiertagabend die Fernsehtruhe.

Veranstalter: ARD-alpha

Schlagwörter: TV, Medien