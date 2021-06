Siebenbuerger.de Newsletter Sonderausgabe zum Digitaler Heimattag 2021 | 19.05.2021 | Abonnenten: 6036

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

der Verband der Siebenbürger Sachsen veranstaltet den Heimattag, coronabedingt, wie im vorigen Jahr online. Unter dem Motto „Zusammen sind wir Heimattag“ wird von Freitag, dem 21. Mai, 19.30 Uhr, bis Pfingstsonntag, den 23. Mai, ca. 21.00 Uhr, ein attraktives Programm mit Live-Schaltungen und Aufzeichnungen geboten. In diesem Sondernewsletter erhalten Sie Informationen zum Heimattagsprogramm und Ihren Möglichkeiten, sich daran zu beteiligen. Wir wünschen Ihnen ein schönes Pfingstfest!







Programm

Den Auftakt machen am Freitagabend der SJDFragenFreitag und ein Live-Streaming-Konzert mit Traun Sound, Highlife und Kassettophon.



Die Eröffnung des Heimattags erfolgt am Samstag um 14.00 Uhr mit Videobotschaften und Beiträgen aus der weltweiten Föderation der Siebenbürger Sachsen. Weitere Höhepunkte des Samstagnachmittags sind ein 1999 gedrehter Film mit historischen Aufnahmen des Heimattags, die Veranstaltung „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ und ein Film von den Heimattreffen in Großau und Freck 2019, produziert von Eduard Schneider. Am Abend laden elf siebenbürgisch-sächsische Bands zum „Digi-Ball“ ein.



Der Pfingstsonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Auf den traditionellen Trachtenumzug müssen Sie auch in diesem Jahr nicht verzichten. Ab 10.30 können Sie eine Aufzeichnung des Festumzugs des Heimattages 2006 sehen. Höhepunkte des Sonntags sind ein kultureller Beitrag zum 300. Geburtstag von Samuel von Brukenthal, eine Aufzeichnung des Singspiels „Bäm Brännchen“ und ein Nachmittagsprogramm der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD). Musikalisch eingerahmt wird das Ganze von Blasmusik und Tanzmusik. Zum Abschluss gibt es eine Podiumsdiskussion zum Thema „70 Jahre Heimattag“ und ein Late-Night-Programm der SJD.







Adressen

Die Veranstaltungen des digitalen Heimattages werden auf dem YouTube-Kanal



Die einzelnen Programmpunkte mit den direkten Verweisen zu den jeweiligen YouTube-Videos finden Sie auf der Startseite von



Auf dem







Mitglied werden

Seit Kurzem ist es noch einfacher, über unsere Homepage dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland beizutreten. Der Beitrittsprozess ist jetzt vollständig digitalisiert. Das lästige Ausdrucken und Absenden des Papierformulars entfallen. Auch das SEPA-Lastschriftmandat kann direkt online abgegeben werden. Sie füllen den Online-Antrag auf



Für Schnellentschlossene haben wir ein ganz besonderes Angebot: Die ersten 100 Personen, die online Mitglied werden und dabei den richtigen Aktionscode eingeben, erhalten den Mitgliedsbeitrag bis Ende 2022 geschenkt. Erst ab 2023 fällt dann der jährliche Mitgliedsbeitrag in Höhe von 50 Euro an. Das Codewort finden Sie im Video







Kulinarisches

Um unseren diesjährigen Heimattag auch kulinarisch zu genießen, werden die Metzger und Bäcker unserer Gemeinschaft zum Pfingstfest im Rahmen einer „Krautfunding“-Aktion bekannte Speisen und Kuchen anbieten. Im







Festabzeichen

Wenn Sie den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. bei seiner Arbeit unterstützen wollen, können Sie das sieben Euro (inkl. Versand) käuflich erwerben. Bestellungen werden unter der E-Mail-Adresse



Sie können unsere Arbeit auch mit steuerlich begünstigten







