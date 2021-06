Festabzeichen holen und Verband unterstützen

Digitaler Heimattag 2021: "Zusammen sind wir Heimattag"

Die Vorbereitungen für den Digitalen Heimattag 2021 sind in vollem Gange. Wer den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. bei seiner Arbeit unterstützen will, kann das Festabzeichen käuflich erwerben.

Das Abzeichen kostet sieben Euro, inklusive Versand. Außerhalb Deutschlands fallen weitere Versandkosten an. Das Festabzeichen 2021 wird Ihnen per Post zugeschickt. Bitte nennen Sie uns Ihre Lieferadresse. Der Sendung wird eine Rechnung beigelegt.

Wo kann ich das Festabzeichen 2021 bestellen?

Preis: 7 € (inkl. Versand)

E-Mail: festabzeichen[ät]siebenbuerger.de

Internet: Ticket-Shop

Telefon: (089) 23 66 09-0

Post: Verband der Siebenbürger Sachsen, Karlstraße 100, 80335 München.

ONLINE SPENDEN und HELFEN!

Sie können unsere Arbeit mit steuerlich begünstigten Spenden unterstützen. Für die Pflege und Förderung des kulturellen Erbes, der Wissenschaft und Kunst der Siebenbürger Sachsen. Vielen Dank!



Einfach QR-Code scannen und spenden. Vielen Dank!

Spendenkonto:

Verband der Siebenbürger Sachsen

IBAN: DE38 7025 0150 0010 0671 89

BIC: BYLADEM1KMS

Kreissparkasse München

Verwendungszweck: DH2021



Spendenbescheinigungen können ab einem Spendenbetrag von 50 € auf Wunsch ausgestellt werden.