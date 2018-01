Premium-Bereich für Mitglieder des Verbandes (Landsmannschaft)

Manche Inhalte auf diesen Seiten sind nur für registrierte Benutzer zugänglich, andere wiederum nur für Verbandsmitglieder (Premium-Benutzer). Als Mitglied des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. (Landsmannschaft) bzw. Abonnent der Siebenbürgischen Zeitung (SbZ) erhalten sie vollen Zugriff auf das digitalisierte Archiv der SbZ, wenn Sie sich registrieren lassen. Sie finden hier weitere Informationen zur Mitgliedschaft. Als bereits registrierter Benutzer identifizieren Sie sich bitte mit Ihrem Benutzernamen und Passwort in dem LogIn-Feld oben an. Mitglieder der Landsmannschaft können sich nach der Registrierung für den Premiumbereich freischalten lassen.

Premium-Benutzer können sich die vollständige aktuelle Druckausgabe der Zeitung online anschauen.

Zusätzlich erhalten Premium-Benutzer Zugang zum Archiv der Druckausgabe der Siebenbürgischen Zeitung

Weiterhin können Premiumbenutzer sich Videos von diversen Veranstaltungen anschauen und schmökern und recherchieren im Archiv der SbZ von 1950-2010.

Vorteile der Registrierung

Als angemeldeter Benutzer können Sie:



Beiträge im Forum verfassen

Artikel der Siebenbürgischen Zeitung kommentieren

im Newsletterarchiv stöbern

eine persönliche Profilseite erstellen und dort Ihr Foto hochladen

anderen Benutzern persönliche Nachrichten schicken oder in ihr Gästebuch schreiben

andere Benutzer auf Ihre Kontaktliste setzen

Editor einer Ortschaft werden

und etliches mehr ...

Die Registrierung und Benutzung ist kostenlos!