Auswandern nach Rumänien,was kostet die Krankenversicherung ?

hamtama Erstellt am 20.08.2010, 20:49 Uhr

Hallo Foriker !



Ich würde mir überlegen nach Rumänien für ein paar Jahre gehen zu wollen.

Meine Frage ist , was kostet dort die Gesetzliche Krankenversicherung ?



Was kostet die Miete für eine einfache Wohnung in etwa , am liebsten würde ich auf dem Land leben.



Wenn man sparsam lebt , wie viel verbraucht man in Euro pro Monat cirka ?



Danke für eine Antwort.



Liebe Grüsse







joachimroehl Erstellt am 21.08.2010, 14:16 Uhr und am 21.08.2010, 14:17 Uhr geändert.





Mit der Kölner DKV kann man bis zu drei Jahren, geboren nach 1941, für ganze 43,40€ monatlich krankenversichert werden. Ganz ohne! zeitliche Befristung gehts mit der Würzburger Versicherung, wo man dann allerdings als 50jähriger schon 136,80€ bezahlen muß. Beide Varianten bieten Leistungen für den Arztbesuch, Aufenthalt in Privatkliniken und haben ebenso Zahnbehandlungen mitversichert. Im medizinischen Notfall wird der Rückflug ins Bundesgebiet bezahlt. Nicht unwichtig, im Unterschied zu bekanntem ADAC, ist man bei einem Zwischenaufenthalt in Deutschland auch da bis zu 3 Monate versichert und hat somit auch die hierzulande seit 2009 geltende Pflicht zur Versicherung (gesetzliche bzw. private Krankenversicherung) sehr preisgünstig erfüllt.



Fabritius

Moderator Erstellt am 22.08.2010, 00:50 Uhr

Die Miethöhe hängt sehr vom Ort ab. In Bukarest gilt fast Münchner Mietniveau, in Hermannstadt ist es wohl etwas drunter, aber auch sehr teuer. Auf dem Land kann man für 150 Euro monatlich schon ein Häuschen mieten, Nebenkosten gehen extra je nach Verbrauch. Lebensmittel sind zum Teil günstiger, zum Teil genau so teuer oder teurer. Vor dem Auswandern würde ich 2-3 Wochen dort Urlaub machen, das eröffnet so manchen Blick auf Unerwartetes...



Grüße



Damian Erstellt am 30.09.2010, 12:28 Uhr

Würde hier mal gerne einen erweiterten Erfahrungsbericht lesen...



joachimroehl Erstellt am 02.08.2017, 15:12 Uhr und am 02.08.2017, 15:19 Uhr geändert.