Suche Geburtstagsgedichte oder Wünsche zum (40.)Geb.

Jolusia Erstellt am 07.05.2011, 10:13 Uhr

Hallo Zusammen! Ich würde gerne einem Freud zu seinem 40.Geb. auf seiner Heimatsprache gratulieren. Aber ich selbst komme aus Oberschlesien und kann somit seine Sprache nicht. Meine Bitte an alle Forumsteilnehmer: Könnt ihr mir Gedichte oder Wünsche schreiben? Ich würde mich wirklich freuen. In meinem Heimatland wird der 40.Geburtstag sehr groß gefeiert. Wie ist das eigentlich so bei Euch/Ihnen?

Ich sag schon mal Danke!





harz3 Erstellt am 07.05.2011, 20:35 Uhr und am 07.05.2011, 20:40 Uhr geändert.



Runde Geburtstage werden immer etws mehr gefeiert, als die anderen.

Das bekannteste und schönste Geburtstagslied geht so, Sie können es auch als Wunsch schreiben, das passt immer:



La mulţi ani cu sănătate

Să-ţi dea Domnul tot ce doreşti.

zile senine şi fericire,

La mulţi ani! Să trăieşti!



Populärer ist es so, weil es im Ständchen gesungen wird, dabei wird das Geburtstagskind gesiezt:



"La mulţi ani cu sănătate

Să vă dea Domnul tot ce doriţi.

zile senine şi fericire,

La mulţi ani! Să trăiţi!"



Auf viele Jahre in Gesundheit

Gott schenke dir/Ihnen alles, was du dir wünscht/Sie sich wünschen

Heitere Tage und Glück!

Auf viele Jahre! Du sollst/Sie sollen hochleben!



Wenn Sie die rumänischen Zeilen (2. Variante) googeln, dann gibt es sicher irgendwo dieses Lied zu hören. Man singt es mit einem Glas Wein oder Sekt oder Schnaps in der Hand und stößt nach dem Lied mit dem Geburtstagskind an, sagt "La multz an" und umarmt es und drückt es und küsst es usw...

Jolusia Erstellt am 07.05.2011, 21:08 Uhr und am 07.05.2011, 21:34 Uhr geändert.

Hallo Herz3! Vielen Dank für Ihre Antwort! Ja, er spricht wohl zuhause Siebenbürgersächsisch-?.

Und das Gedicht/Lied werde ich bestimmt verwnden.

Bei uns werden auch alle Runden Geb. groß gefeiert, aber der 40.besonders! Nochmals Dankeschön!



harz3 Erstellt am 07.05.2011, 22:16 Uhr und am 07.05.2011, 22:17 Uhr geändert.

Jolusia Erstellt am 07.05.2011, 23:19 Uhr

Hallo Harz3! Verzeihen Sie, ich haben Ihren Namen falsch geschrieben! Ich habe mich erkundigt, in seinem Elternhaus wurde nicht auf Rumänisch gesprochen. Das ist aber denke ich nicht schlimm, denn seine Eltern können Rumänisch. Dann werden sie hoffentlich ihm das vorlesen können. Hoffe ich doch. Gibt es denn wirklich keine Gedichte ect. auf Siebenbürger Sächsisch?



harz3 Erstellt am 07.05.2011, 23:40 Uhr und am 07.05.2011, 23:41 Uhr geändert.





Dafür gibt es sächsische Neujahrsgedichte, hier eins, umgemodelt für einen Geburtstag:



"Ech wänschen vill gead Gohr (oder Johr)

En Bäffel mät grōem Hohr,

en Gīß mät kråmmen Hieren,

ech bän kun zem Gratulieren."



Ich wünsche viele gute Jahre

einen Büffel mit grauen Haaren,

eine Geiß (Ziege) mit krummen Hörnern

ich bin gekommen, um zu gratulieren



geht doch



Jolusia Erstellt am 08.05.2011, 09:05 Uhr

Hallo Harz3! Dankeschön für den Spruch und den "Neujahrgruß". Ich finde beide sind sehr witzig! Nochmals Danke!



Kokeltaler Erstellt am 10.05.2011, 12:53 Uhr

En Bäffel mät grōem Hohr,

en Gīß mät kråmmen Hieren

Harz3, ich glaube, du hast die Viehcher verwechselt.



... en Gīß mät grō(em) Hoor,

en Bäffel mät krammen Hīren ...



harz3 Erstellt am 10.05.2011, 14:50 Uhr und am 10.05.2011, 14:51 Uhr geändert.

Stimmt.



Jolusia, tauschen Sie die Viecher, die Geiß mit dem Büffel.

Tut mir leid, der Büffel ist grau, wenn er im Schlamm gesuhlt hat.

Inzwischen gibt es welche auf der Schwäbischen Alb...

Mein Gedächtnis lässt nach.

Sorry.



Jolusia Erstellt am 10.05.2011, 15:22 Uhr

Hallo Kokeltaler! Schön, dass sie aufgepasst haben!



Jolusia Erstellt am 10.05.2011, 15:25 Uhr

Hallo Harz3! Das mit dem Gedächnis ist bei uns alles so :-)

Also, machen sie sich nichts draus und ob es ihm aufgefallen wäre...keine Ahnung!

Aber Dankeschön!



Olaf1347 Erstellt am 12.07.2017, 22:27 Uhr