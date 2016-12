Wissen allgemein

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beiträge dieses Themas abonnieren



_grumpes Erstellt am 30.01.2015, 06:11 Uhr

Die Erfindung des Iraks



Aus der Konkursmasse des Osmanischen Reichs ging vor rund 100 Jahren auch der Krisenstaat im Zweistromland hervor. Maßgeblich daran beteiligt war der spätere britische Premier Winston Churchill.



gerri Erstellt am 07.10.2015, 14:21 Uhr



- TÜRKENKRIEGE



- Historischer Atlas Österreich:



- Link's zu den in Trasylvanien geführte Kriegen



1. Türkenkrieg: DER ERSTE (1529-1568)

2. Türkenkrieg: DER LANGE (1592-1606)

3. Türkenkrieg: DER UNGENUTZTE (1660-1664)

4. Türkenkrieg: DER GROSSE (1683-1699)

5. Türkenkrieg: DER ERFOLGREICHE (1716-1718)

6. Türkenkrieg: DER KURZE (1737-1739)

7. Türkenkrieg: DER LETZTE (1788-1791)

- Zeittafel der Geführten Kriege



Vorspiel



- Unter der Regierungszeit des Sultans Orhan drangen die Türken Mitte des 14. Jahrhunderts bis nach Europa vor, und es gelang ihnen, hier Fuß zu fassen. Nach Thrakien (1361) stand Groß-Serbien auf dem Eroberungsplan. Auf dem Amselfeld (Kosovo Polje) unterlagen am 15. Juni 1389 die Serben unter ihrem König Lazar der türkischen Übermacht. In der Folge wurden auch Bulgarien (1393), Bosnien (1463), Albanien (1468), Makedonien (1430) und der Peloponnes (1460) unterworfen; Montenegro, die Moldau (1512) und die Walachei (1393) wurden Vasallenstaaten.



edka Erstellt am 07.10.2015, 14:49 Uhr

Harald815 Erstellt am 24.10.2015, 11:26 Uhr

gehage Erstellt am 24.10.2015, 12:10 Uhr

_grumpes Erstellt am 07.01.2016, 01:17 Uhr



gerri Erstellt am 07.01.2016, 10:59 Uhr

@ Noch immer besser als in Unsicherheit leben,wer nichts zu verbergen hat,hat auch von Überwachung nichts zu fürchten.

Da kann sich ein Jeder (ehrliche) entfalten,ohne irgendetwas zu befürchten,kann ruhig Seiner Arbeit oder Spaß und Sport nachgehen.



bankban Erstellt am 07.01.2016, 11:07 Uhr

gerri Erstellt am 07.01.2016, 13:57 Uhr

@ Nach einer gewissen Zeit wird es den Menschen langweilig,es war zu lange Frieden hier in Europa,die jungen Menschen wollen zerschlissene Kleidung und sehnen sich nach Gewalt und Katastrophen.Nun ist die Zeit gekommen um aus dem Dornröschenschlaf zu erwachen,hoffentlich erleben sie nicht was die Großeltern erlebt haben.Sie sind nicht vorbereitet,sie sehnen sich nur einfach nach etwas Anderem....



gerri Erstellt am 12.01.2016, 17:56 Uhr



Die ganze Welt fragt sich, warum ausgerechnet

arabische Terroristen so gerne Selbstmordanschläge verüben.



Versuche mal, Dich in folgende Situation zu versetzen:

Sex vor der Ehe ist verboten.

Es gibt keine Prostituierten.

Alkohol ist verboten.

Bars sind verboten.

Fernsehen ist verboten.

Internet ist verboten.

Sport, das Stadion, Partys etc.: alles verboten.

Ehescheidung ist verboten.

Schweinefleisch ist verboten.

Überall Sand.

Essen darf man nur mit der rechten Hand, derweil Du

Deinen Hintern nur mit Deiner linken Hand abputzen darfst.

WC-Papier ist verboten

(als ob das Leben nicht kompliziert genug ist).

Rasierapparate haben sie nicht.

Duschen haben sie nicht.

Ausländische Musik ist verboten.

Radio ist verboten.

Gegrillt wird nur Eselsfleisch auf Kameldung.

Frauen tragen Kleider, die aussehen wie Säcke, und sie sind immer verschleiert.

Jemand anderes sucht einen Ehepartner für Dich aus.

Und dann erzählt Jemand auf eine überzeugende Art, dass Du nach dem Tode ins Paradies kommst, wo Du alles bekommst, was Du auf Erden nicht hast...

Nun begreiff ich es !



gehage Erstellt am 30.12.2016, 13:13 Uhr