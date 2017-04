Hallo,



es gibt ein Projekt der "Genealogie der Siebenbürger Sachsen", welche unter anderem Mitarbeiter auch für den Ort Pintak suchen. Vielleicht wäre das ja was für Sie. Ich arbeite in diesem Projekt auch mit.

Nähere Infos unter dem Link

https://aksl.de/genealogie/



In Facebook gibt es auch eine Gruppe, die heißt

"Genealogie der Siebenbürger Sachsen"