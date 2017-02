Psychopathen- "Jeder kennt mindestens einen"

Erkenne Psychopathie

Hervey Cleckleys Liste der Psychopathie-Symptome:



1. Beträchtlicher oberflächlicher Charme und durchschnittliche oder überdurchschnittliche Intelligenz.



2. Abwesenheit von Wahnvorstellungen und anderen Anzeichen von irrationalem Denken.



3. Abwesenheit von Angst/Besorgnis/Nervosität und anderen “neurotischen” Symptomen. Beträchtliche Gelassenheit/Selbstsicherheit, Ruhe und Redegewandtheit.



4. Unzuverlässigkeit, Missachtung von Verpflichtungen und kein Verantwortungsgefühl, in Angelegenheiten mit geringer und grosser Wichtigkeit.



5. Unaufrichtigkeit.



6. Fehlen von Reue und Schamgefühl



7. Antisoziales Verhalten, das unangemessen motiviert und schlecht geplant ist. Es scheint von einer unerklärlichen Impulsivität herzurühren.



8. Schlechtes Urteilsvermögen und Unfähigkeit, aus Erfahrungen zu lernen.



9. Pathologische Egozentrik. Totale Selbstzentriertheit und Unfähigkeit zu echter Liebe und Zuneigung.



10. Generelle Armut an tiefen und nachhaltigen Gefühlen.



11. Das Fehlen jeglicher echter Selbsteinsicht; Unfähigkeit, sich selbst so zu sehen, wie man von anderen gesehen wird.



12. Undankbarkeit für jegliche spezielle Wertschätzung, Liebenswürdigkeiten und Vertrauen. Unempfänglichkeit im zwischenmenschlichen Kontakt.



13. “Tolles” und anstössiges Verhalten, nach Alkoholkonsum und manchmal auch ohne diesen. Obszönität, Grobheit, schnelle Stimmungswechsel, Streiche zur billigen Unterhaltung.



14. Keine echten Suizidversuche in der Vergangenheit.



15. Ein unpersönliches, triviales und dürftig eingebautes Sexleben.



16. Versagen beim Verfolgen eines Lebensplans und beim Führen eines geordneten Lebens (es sei denn, es dient zerstörerischen Zwecken, oder es ist nur vorgetäuscht).