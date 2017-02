"Sprachkurs" Säxisch! Wider dem Niedergang der Sprachkultur!

Grüss Gott aus dem Münchner Süden!



Folgende Problematik:

Meine Eltern sind '72 ausgewandert (urspr. Zeiden&Kronstadt) und ich bin '76 an der Isar geboren.

Mit Ausnahme während der Grundschule war ich immer stolz aus siebenbürger Holz geschnitzt zu sein; lediglich im "falschen Land" geboren zu sein ;-)

Zu Hause sprachen meine Eltern immer säxisch, wenn sie die Suppe ausgescheiwt haben...



Ich spreche nur rudimentär Säxisch, möchte es aber lernen!

Nur vom Zuhören am Faschingsball wird das aber nix nach dem 6. Weissbier und Pali.



Frage:

Wer weiß was bzgl. einem strukturierten "Sprachkurs" / Unterricht (Kronstädter Ausprägung) ?!



Lieben Dank für Hinweise hier ins Forum!



Beste Grüsse und Waidmannsheil

Chris Tian



PS: Paluckes hab ich genug gewürgt, auch hier in München...