Initiative: Ausschluss PSD aus Fraktion EU-Parlament

Sehr geehrte Damen und Herren,



wahrscheinlich haben Sie bereits über die Ereignisse in Rumänien gelesen.



Die im Dezember gewählte sozialdemokratische Regierung (PSD) hat in einem unangekündigten Treffen am 31.01.2017 (pikanterweise Nachts) die strafrechtliche Ahndung von Korruption bis 45.000€ per Eilverordnung abschaffen wollen. Nach den größten Demos seit 1989 wurde diese zurückgezogen, allerdings beharrt die PSD nun auf einem Gesetz identischen Inhalts. Die Demos halten daher weiter an.



Von den Dutzenden strafrechtlich auffälligen PSD-Parlamentariern ist in den Medien fast nur der Generalsekretär erwähnt worden. Dieser wiederum steht kurz vor einer endgültigen Verurteilung wegen Korruption (25.000€). Ein Nachgeben der PSD ist daher unwahrscheinlich.



Daher reagiert die PSD auf die übliche Art: Die Demonstranten werden von der PSD direkt und nachweislich als ausländische Agenten diffamiert. Ausländischen Unternehmen wird gedroht, falls sie den Mitarbeitern freie Tage genehmigen. Seit mehreren Tagen betreibt die PSD eine Demonstration gegen Klaus Johannis mit Hilfe von ca. 1.000 überwiegend bezahlten Rentnern (Quellen vorhanden; Preis: 100 RON oder 22€ pro Person und Tag + Transport). Dabei wird auch die Anti-Deutsche Karte gespielt. Seit gestern sind erste polizeistaatliche Massnahmen offensichtlich, z.B. werden Richter entlassen, den Ermittlungsbehörden wird gedroht, Demonstranten in Kleinstädten müssen sich ausweisen.



Derzeit laufen in Rumänien fast 2.000 Strafverfahren gegen Politiker, darunter zB gegen 40 der 42 Kreis-Vorsitzende, 18 ehemalige Minister und 2 ehemalige Ministerpräsidenten. Dieses ist das Ergebnis einer der erfolgreichsten Anti-Korruptionskampagnen der letzten Jahre in Europa, eine Erfolgsgeschichte, die nicht beendet werden darf. Die derzeitige Episode ist ein Aufbäumen der Verbrecher.



Ich wäre Ihnen dankbar für die Lektüre meiner Petition zum Ausschluss der PSD aus der sozialdemokratischen Fraktion des europäischen Parlamentes. Die PSD ist weder sozial, noch demokratisch. Sie ist zudem eine nationalistische Partei und dem europäischen Gedanken diametral entgegengesetzt (wären da nicht die EU-Fördergelder).



Falls einverstanden, bitte ich um eine Unterzeichnung, Weiterleitung und insbesondere Empfehlung an Multiplikatoren wie Journalisten, Vereine, SPD-Mitglieder, SPD-Abgeordnete oder Blogger.



Die Petition hat in drei Tagen ca. 1.900 Unterzeichner erreicht. Ich habe nicht vor, sie bald zu beenden.

https://weact.campact.de/petitions/exclusion-of-romania-s-psd-from-eu-parliament-s-s-d-faction



Eine rumänische Übersetzung hier:

https://www.facebook.com/excludepsd/



Beste Grüße,

Dr. Paul Milata, Berlin