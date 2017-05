Extremismus in Deutschland

Vor kurzem hörte ich einen Beitrag der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im B. Landtag, Katharina Schulze, in welchem sie bemängelte, dass in Bayern zu wenig gegen Rechtsextremismus unternommen würde. Der Behauptung, dass dieses Problem mindestens so akut in NRW sei, wich sie aus und attackierte von neuem die hiesige Staatsregierung.

Auf die Frage, was denn gegen Linksextremismus unternommen werden müsste, antwortete die "neutrale" Politikerin, sie hätte sich bloß mit den Daten über Rechtsextremismus befasst. Dies zeigt von neuem - ist mir schon seit Jahrzehnten aufgefallen -, dass hier mit zweierlei Maß vorgegangen wird. So z.B. wird über die Krawalle der Linkextremisten anlässlich der Feiern zum 1. Mai in Berlin und anderswo kaum etwas berichtet, während jeder Aufmarsch der anderen Extremen immer ausführlich berichtet wird! Irgendwie komisch.



Ich dachte immer, die Journalisten und Politiker müssten eigentlich objektiv sein, doch die Realität hat mich eines Besseren belehrt. Kann mir jemand dieses recht seltsame Phänomen erklären, denn ich kann`s nicht.