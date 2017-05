Ortsfamilienbuch Grosslasseln digital?

Weiss jemand, ob es das Ortsfamilienbuch Grosslasseln auch in einer digitalen Form gibt?



Das Buch kostet gebraucht 163,50 Euro und mehr und hat 471 Seiten. Nicht nur, dass ich mir das nicht leisten kann, so ist es mit meiner Krankheit kaum möglich alle meine Verwandten durch hin- und her-blättern noch zu Lebzeiten zu "erblicken". Wenn es eine digitale Form gibt, so kann man mit entsprechenden Computer-Suchoptionen sinnvoll recherchieren.