Familienforschung Schotsch + Hann (Laslea) + Szél (Locodeni)

[unten seht Ihr meinen Familienbaum Väterlicherseite]



Ich suche Infos und Daten zu meinen Grosseltern und Ur-Grosseltern,

deren Eltern, weitere Geschwister und Kinder und ... alle Verstorbenen, die diesem Familienbaum angehören.



!!! Infos von noch lebenden Personen bitte nur in persönlicher Nachricht an mich und nicht öffentlich !!! (Es sei denn, Ihr seid das selbst und möchtet Eure eigenen Daten veröffentlichen.)



Die Daten meiner (Ur-)Grosseltern sind aus folgenden Dokumenten:



# Register 31. März 1891 Locodeni (Kreis Oderhellen), Heirat von:

Samuilá Fridrik alias Francise Scöts [Samuel Friedrich Schotsch], 24 Jahre alt, aus Sänladislau [Laslea] + Ecaterina Szél, 20 Jahre alt, aus Lacodul [Locodeni].



FRAGE: wie ist der deutsche Name von "Szél"? evtl "Zell" oder "Schell" oder wurde nie ein deutscher Name verwendet?



# Register Nr[unleserlich] 5. September 1973 Laslea (Kreis Hermannstadt), Tod von:

Friedrich Schotsch, geboren 1893 in Laslea, Sohn von Friedrich und Katharina Schotsch mit letztem Wohnsitz Lasseln Nr. 115, ist gestorben am 4. September 1973 in Lasseln. {Übersetzung aus dem Rumänischen 24. Juli 1979, 24. Leiter der Di[unleserlich], Siegelserie E.D. Nr. 11100.--[unleserlich]}



# Register Nr35 15. November 1902 Laslea (Kreis Sibiu), Geburt von:

Katharina-Sara am 9. November 1902 in Laslea, Tochter von Sara + György Hann.



# Register Nr198/1998 Rotthalmünster 20. Oktober 1998, Tod von:

Katharina-Sara Schotsch,

geborene Hann am 9. November 1902 in Großlasseln,

evangelisch,

wohnhaft in Rotthalmünster,

Witwe von Friedrich Schotsch,

ist am 20. Oktober 1998 um 05 Uhr 00 Minuten in Rotthalmünster verstorben.



Es gibt noch eine rumänische Sterbeurkunde von Georg Schotsch, Sohn von Katharina + Georg Schotsch, der mit uns verwandt sein muss, aber im Familienbaum nicht eindeutig einzuordnen ist (Vater, Sohn, Bruder, 1./2. Ehemann ... von wem?):

# Register Seria D. 6 nr 043962 (CERTIFICAT DE DECES 1.04.83 cu nr.66) Laslea, Tod von:

Gheorghe Schotsch, geboren 16. Oktober 1889 in Laslea, Sohn von Gheorghe + Ecaterina, ist gestorben am 9. Juli 1966 in Laslea. Letzter Wohnsitz: Laslea nr. 150.



my direct family line SCHOTSCH are all (but Szél) from GROSSLASSELN:



Samuel Friedrich Schotsch * ca 1867

+ Katharina Szél * ca 1871 Locodeni

oo 31März1891 Locodeni

> Friedrich Schotsch * 7. Juli 1893

(mein Opa / my Grandfather)



Georg Hann * ca 1880

+ Sara ? * ca 1880

> Katharina-Sara Hann * 9. November 1902 x 20. Oktober 1998 in Bavaria

(meine Oma / my Grandmother)



Katharina-Sara + Friedrich Schotsch had 3 Sons:

> Friedrich Waldemar *12Dez1923 Laslea x9Nov2008 Bruckmühl {with Bertha ? 1 Son *1951 Mainz}

> Georg *8Okt1929 Laslea x14Sep2015 Bavaria {with Rosina ? *1932 Laslea no children?}

> Wilhelm *16Okt1926 Laslea x4Apr1991 Crimmitschau, <1945 nach Deutschland, ab 1961 in DDR {#4 children:

+ with Luise Hofrichter *7Sep1933 Bobenheim am Rhein x19Mai1996 Mainz oo 9Apr1955 Mainz-Weisenau o|o 8Jan1963 Landgericht Mainz:

#1 Harald Wilhelm Schotsch *28Dez1955 Mainz x16Mai2017 Bethenhausen, ab 1961 DDR [with BAP oo 18Okt1980 o|o 1 child S *1981 DDR]

#2 Ursula Schotsch *1960 Mainz (ich/me)

+ with H Neumann o-o:

#3 KK *1968 DDR [1 child RO *1989 DDR]

+ with C Hofmann o-o:

#4 TB *1972 DDR [2 children]}