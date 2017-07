Siebenbürger Tracht im Jahr 2017

Es ist gar nicht so einfach die volle Ausstattung zu bekommen, die Anverwandten sterben weg, alte Herstellerquellen sind vielfach entfallen und auch bei Amazon und co kann man nicht einfach auf eine Bestelltaste klicken, da die interessierte Kundschaft wohl zu klein ist. Also bleibt nur eine umfangreiche Suche und hier meine aktuellen Ergebnisse im Juli 2017:



Das TRACHTENHEMD handgenäht und gestickt von einer waschechten Siebenbürgerin ist hier * zu finden. Nach Übermittlung der Größenangaben und der Stickmusterauswahl kann es losgehen, wenn nicht gerade ein Stück in Arbeit ist. Man bekommt auch laufend Bilder über den Fortschritt zugesandt und kann somit auf Seele und Charakter des maßgeschneiderten Hemdes Einfluss nehmen. Der Preis für eine dreimonatige Arbeit ist mit unter dreihundert Euro durchaus angemessen. Nachteile gibt es nur dann, wenn einer ständig an Übermaß Hanklich oder Palukes verputzt und eines Tages alles nicht mehr passt..



Die STIEFELHOSE lässt sich am günstigsten im Internet als Modell der seinerzeitigen NVA ** maßgerecht erwerben um dann als Vorlage mit neuem Stoff nachgeschneidert zu werden. Man braucht etwa zwei Meter Stoff dafür. Hier in Berlin machen das gern vietnamesische Schneider ab fünfzig Euro aufwärts und man bekommt alles perfekt in wenigen Tagen.



Die KRAWATTEN/SCHLEIFEN *** bekommt man ab vierzig, der GÜRTEL **** sollte unter sechzig in der ganzen BRD nicht zu finden sein.



Fehlen noch die SCHAFTSTIEFEL, die man auch am einfachsten als Paradestiefel zum Beispiel beim Ostblocktreffen in Ribnitz-Damgarten an der Ostsee oder den Traditionsveranstaltungen um Jüterbog im Brandenburgischen bekommt. Kostenpunkt ab fünfundzwanzig Euro für das wohlgemerkt originale Paar. Achtung im Netz tummeln sich viele Bauernfänger, da die Schaftstiefel mit den preußischen Traditionen leider ausgehen und manche Interessenten auch bereit sind horrende Preise und gar für billige Kopien aus Fernost zu bezahlen. Richtig es gibt in Hermannstadt noch einen Schuster der für 150€ Maßstiefel anfertigt, aber viele haben heutzutage wohl nicht mehr die Zeit und wer meine Ratschläge befolgt hat schon in wenigen Wochen alles zusammen.



* https://shop.strato.de/epages/63501167.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63501167/Categories/Siebenbuerger_Saechsische_Tracht



** http://www.nva-uniformen.de/DDR-Stiefelhose-TraPo-Strafvollzug-schwarzblau (z.B. oder sonstwo bei eBay)



*** https://siebenbuergen-fan.de/Trachten/Krawatte-handgestickt-Laenge-22cm.html?force_sid=0a3i2hr4d1kh72jgihi8km0o52&



**** http://heimatwerk.sibiweb.de/?q=node/1