Zwangsinternierung nach Rückkehr in Rumänien

Liebe Siebenbürger,

nach paar Jahren in Deutschland hat es mich zurück in die Heimat gezogen. Heimweh. Bin Rückkehrer. Als ich hier in Siebenbürgen 2010 ankam, wurde ich auf der Straße vom Krankenwagen mit Polizei, Feuerwehr und Arzt entführt. Ja, das war eine richtige Entführung. Sowas ist unvorstellbar aber es passiert. Ohne einen Grund wurden mir Handschellen angelegt. Der Polizist hat nur ein Wort zu mir gesagt während der Fahrt zum Krankenhaus: "Hitler". Sonst wurde nichts mit mir gesprochen. Im Krankenhaus wurde ich monatelang zwangsinterniert gehalten. Ohne irgend eine Begründung, ohne Analysen oder einem Gespräch mit dem Arzt wurde ich als "psychisch krank" geschrieben. Seit nun 7 Jahren werde ich verpflichtet eine Impfung jeden Monat zu machen. Diese Impfung schadet mir fühlbar. Es gibt mittlerweile einige Impfgegner die behaupten bestimmte Leute werden damit langsam aber sicher getötet. Ich darf mich nicht währen. Meine behandelnde Ärztin will nicht diskutieren. Sie will nichts von mir ausser angenehme Lügen hören. Dies ist genau wie in einem offenen Strafvollzug. Zu Ceauscheskus Zeiten wurden die Deutschen auch gefangen gehalten. Hat jemand noch sowas ähnliches erlebt? Ich bin überzeugt ich werde hier gequält nur weil ich deutscher Bürger bin.