Witwenrente

Hallo



mein verstorbener Mann,kam 1972 aus Rumänien nach Deutschland.

Er war Deutscher,ist in Bukarest geboren.Hat dort Medizin studiert.War als Arzt beim Militär.Als Chirurg in Kliniken gearbeitet,insgesamt 27 jahre.Nun geht es darum um die EU Rente,also aus Rumänien,für mich als seine Witwe.

Da nun Rumänien zur EU gehört,musste ich von der BFA aus,Rente in Rumänien beantragen.



Also machte ich das auch,schickte Kopien vom Studium,Diplom usw,vom Militär.Und das Arbeitsbuch,also alles was sie wollten vor 1 Jahr.Freitag dem 7.7 2017 kam dann nach langer Zeit ein Ablehnungsbescheid,mit den Worten ,mein Mann hätte nie dort studiert ,noch gearbeitet..Ich bin fix und fertig.



Bitte falls jemand etwas weiss,was nun zu machen ist.Widerspruch bringt ja nichts.Wie koruppt ist die Rentenkasse in Bukarest eigentlich???



LG Jasmine