Was kostet der Doppeldoktor den deutschen Steuerzahler?

Guten Morgen,



In Rumänien titelte unlängst eine Zeitung anlässlich des Besuchs des rumänischen Präsidenten in Washington: Das Treffen kostet uns 6 Mrd. Dollar. Gemeint waren die Rüstungskäufe Rumäniens. Ähnliches geschah auch in Polen, dort war die Stimmung wohl etwas euphorischer, die Kosten wurden weniger thematisiert.



Dies brachte mich auf die Idee zu recherchieren, was der Dr hc des EWIG-BV kostet. Bevor jemand auf dumme Gedanken kommt möchte ich ausdrücklich betonen, dass es sich hier m.E. nicht um Korruption Bestechung, Bestechlichkeit oder sonstigen unlauteren Gebaren handelt.



Dies ist lediglich der Versuch den Kreislauf des Geldes zu bestimmen, der mit grosser Wahrscheinlichkeit so verläuft:

Dr. Dr. hc. Bernd Fabritius oder der EWIG- BV wie ich ihn nenne, bettelt beim Staatssekretär Bergener um Geld für verschiedene Schulprojekte in Rumänien. Dies nutzt unter anderen Herrn Ovidiu Ganţ der im rumänischen Parlament sitzt und diesen Umstand mehr oder weniger bei seinen Wählern propagandistisch ausschlachtet. Ganţ ist Banater und hilft dann bei der Verleihung der Ehrendoktortitel wahrscheinlich nach Kräften nach. Nach meinen bescheidenen Recherchen sind in den letzten vier Jahren etwas mehr als 3MIO Eur so nach Rumänien geflossen. Ein fades Geschmäckle bleibt aber schon.



Fabritius erhielt den Dr. hc für besondere Verdienste in den deutsch-rumänischen Beziehungen. Die Frage muss erlaubt sein: Sind diese Beziehungen nicht etwas zu teuer? Zumal Rumänien ein von der EU durchsubventioniertes Land ist. Und: wäre der deutsche Steuerzahler damit einverstanden, wenn er das von mir geschilderte wüsste?



Schönen Sonntag noch.