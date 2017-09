Guten Tag,



ich bin eine Woche nach dem grossen Trefeen in Hermannstadt, in Rumänien gewesen. Dort hat mich ein etwas empörter Zuschauer darauf hingewiesen, dass das Siebenbürgerlied am Samstag den 5. August, nach der Rede des BV Dr.DR. hc. Fabritius und des rumänischen Präsidenten NICHT gesungen wurde!

Fragen:

Ist diese Aussage zutreffend?

Wurde das Lied im offiziellen Rahmen der Veranstaltung an den 3 Tagen(FR, SA, SO;) in Hermannstadt überhaupt gesungen?

Dankeschön im voraus für etwaige Antworten.