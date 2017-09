Welcher Gruppe gehörst du an?

Hallo,



nach jahrzehntelanger Beobachtung ist mir das ambivalente Verhältnis der Sb. Sachsen zu ihrer Heimat aufgefallen. Dies hat mich dazu veranlasst, die in Deutschland lebenden Sachsen in 3 Gruppen-eine etwas grobe, wissenschaftlich keineswegs valide Einteilung- zu teilen. Die Grenzen sind natürlich fliessend, aber nichdestotrotz würde ich mich interessieren wo ihr euch geortet seht.



1) Die IDEALISTEN



Dies sind Landsleute die versuchen jede freie Minute in Rumänien zu verbringen, um dort wirtschaftlich(hier sind auch Rentner gemeint, die im Sommer "unten" sind und/oder gegebenenfalls Schnaps brennen) kulturell, tätig sind. Sie sind die Apologeten Rumäniens:"glaubst Du in Deutschland gibt es keine Korruption?" Zu ihnen zähle ich auch die Rückwanderer bzw. alle die über einen Jahresurlaub hinweg, in Rumänien sind. Dies ist m.E. die kleinste Gruppe.



2) Die Nostalgiker/Urlauber die grösste Gruppe, die regelmässig Rumänien besuchen. Erst den Heimatort und danach werden Reisen innerhalb des Landes gemacht.



3) Die Totalverweigerer, die Rechtfertiger. Dies ist m.E. eine recht beträchtliche Anzahl von Sachsen die mit Rumänien abgeschlossen haben bzw. meinen, abgeschlossen zu haben. Diese sind seit der Auswanderung nicht mehr in Rumänien gewesen bzw. sehr, sehr selten. Diese nehmen jedes Negativum aus der Mathaebene(Politik) auf, aber auch aus dem Heimatort um sich zu rechtfertigen, dass die Aussreise die richtige Entscheidung war.



Wo seht ihr euch?