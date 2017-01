Wie erhalte ich die Originale der Geburts-/ Heiratsurkunden?

Sehr geehrter Herr Fabritius,



meine Eltern haben bei Ihrer Ausreise aus Rumänien nur Fotokopien ihrer Geburts- und Heiratsurkunden erhalten. Die Originale wurden ihnen nicht ausgehändigt. Und da in Deutschland inzwischen nur Originale beglaubigt werden, kann ich für meine Mutter keinen Antrag auf Entschädigung stellen. Meine Fragen an Sie:

Wie erhalte ich die originalen Urkunden? Und an welche Behörde muss ich mich in diesem Zusammenhang wenden?

Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen,



brigitte02