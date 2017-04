Doppelte Staatsbürgerschaft ablegen

Wie kann ich die rumänische Staatsbürgerschaft ablegen?

Ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft, da meine Mutter nach ihrer Auswanderung nach Deutschland auch die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat und mein Vater die rumänische behalten hat. Da ich aber in Deutschland geboren bin und keinen Bezug zu Rumänien habe, würde ich gern auch die Staatsbürgerschaft ablegen.

Hat jemand von Euch Erfahrung damit gemacht und kann mir weiterhelfen? Was für Unterlagen brauche ich dafür und was für Kosten kommen auf mich zu?

Danke im Vorraus für viele Antworten