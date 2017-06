Kopien von Original der Lohn und Gehaltliste

Hallo an alle Mitgliedern ,



Für meine Anerkennung der 6/6 Arbeitsjahre von Rumänien verlangt mir die Rentenversicherung hier in Deutschland die

Kopien von Original der Lohn und Gehalt liste für Monate was sie vermuten als falsch aber mein ex- Arbeitgeber verweigert mir diese Kopien von Original – mit der Begründung das sie sind eine Privat Firma und sie entscheiden was und wie aber sie könnten die was Falsch war eine neue Adeverinta mit entsprechende Korrektur zu machen .Meine frage : was soll ich machen ? An wem muss ich mich wenden – oder wird die Rentenversicherung das Akzeptieren ?

Für jeden Hinweis bin ich dankbar

mfg Memphis