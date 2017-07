Auf Zahlung der Rente aus Rumänien verzichten?

Ich erhalte aus Rumänien ca. 50 Euro Rente. Aber meine Krankenkasse, die TK, fordert fast jd. Jahr mehrere Papiere, meistens in mehreren Anfragen, so dass ich 5 - 10,- Euro allein für Porto ausgebe, plus Zeitaufwand etc.pp.. Das wird mir langsam zu dumm!



Daher die Frage:

Ist es möglich, auf diese Zahlung der Rente aus Rumänien zu verzichten? Es stand auf der Website von Dr. Fabritius mal drin- wie sieht es aber heute damit aus?

Danke!