Sehr geehrter Herr RA Fabritius,

Im 05/1992 aus Rumänien als Aussiedlerin nach Nürnberg und nachher in das Ostgebiet Deutschlands zugeteilt worden, wo ich nur ca. 7 Monate einen Sprachkurs (obwohl nicht notwendig) besucht habe. Jetzt am 11.05.2017 Rentenbescheid mit der Begründung der Wohnsitznahme im Osten (Sangerhausen) die FRG-Zeiten mit Entgeltpunkten Ost berechnet. Spielt die Wohnsitznahme eine Rolle und warum? Eigentlich war 1992 ein einheitliches Deutschland. Der Vermerk der DRV Bund lautet:"Mit Bescheid vom 16.05.2008 haben wir Ihre Zeiten nach dem FRG vom 01.08.1973 bis 20.04.1992 mit Entgeltpunkten West anerkannt. Der Bescheid ist rechtswidrig, weil bei einer Wohnsitznahme nach dem 31.12.1990 in das ehemalige Beitrittsgebiet Zeiten nach dem FRG Entgeltpunkte Ost zugeordnet werden müssen. SGB X Paragraph 48 Abs. 3 schreibt in diesen Fällen zwingend vor, dass die Rente auszusparen ist." Ich war aber seit 1993 all die Jahre bis zu meiner Altersrente (01.04.2017) in Bad Nauheim (Hessen) angestellt, die Beiträge zur Rentenversicherung dem Westniveau entrichtet und den Rentenantrag auch bei der DRV Bund in Berlin gestellt. Ist das richtig? Auf eine Antwort würde ich mich freuen und sehr dankbar sein.