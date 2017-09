Brauche Hilfe....Bitte, kann nirgendwo mich schlau machen...

Hallo zusammen,

nach 3 Monate warten, habe heute mein Termin bei der Rentenversicherung, bin, aber,nicht schlauer geworden.

Soo.... ich bin seit über 27 Jahren in Deutschland, seit ca.

16 Jahren habe die deutsche Staatsangehörigkeit, nach Heirat hier.Damals, ich, als echt Rumänin( kein Aussiedler)musste in Baden-Würtemberg die rumänische Staatsangehörigkeit zurückgeben, so war die Rechtslage damals hier wo ich lebe.ALSO ES GEHT UM DIE ZEITEN DIE ICH IN RUMÄNIEN GEARBEITET HABE:::1975-1992

Jetzt fühlt sich keiner(deutsche u.rum.Rentenversicherung) mir Auskunft zu geben WIE und WO ich meine rumänische Rente für die 18 in Rumänien gearbeitete Jahren beantragen soll....War in Timisoara.....habe, aber, NUR deutsche Staatsangehörigkeit.....für die Deutschen....sind Zeiten die ich in Rumänien gearbeitet habe....Wer kann mich mit Infos helfen??Danke euch!