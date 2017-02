Jugendaustausch in Baile Tusnad, Romania - suchen Teilnehmer/innen

Sehr geehrte forum Mitglider, Wir suchen Teilnehmer/innen die zwischen 16 und 29 sind für ein Erasmus+ Projekt in Baile Tusnad, Romänien. Der Name vom Projekt ist Can i be a leader und das Programm wird auf Englisch durchgeführt. 24 Leute werden sich dort treffen und darüber lernen was es heißt ein Jugend Lieder zu sein. Der Kurs ist vom 23. August bis 31. August. Alle kosten werden von Erasmus+ Übernomen. Wir bitten Sie diese Information mit euren Mitgliedern zu teilen. Wir haben noch 4 Plätze frei. Wer mitmachen will einfach auf diese E-Mail-Adresse mostarfp(at)yahoo.de Name, alter und Wohnort schicken. Auch wenn sie fragen haben können Sie sich an uns wenden. Mit freundlichen Grüßen, Mostar Friedensprojekt

