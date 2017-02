Oldtimerrestauration Rumaenien

Hallo,



Ich hatte vor kurzem einen Unfall mit meinem Oldtimer und bin nun auf der Suche nach einer Werkstatt die mir den Schaden professionell und kostenguenstig beheben kann. Ich selber lebe in den Niederlanden kann mir aber auf Grund der geringen Lohnkosten vorstellen den Schaden in Rumaenien machen zu lassen. Die Kosten wuerden hier auf 10k Euro geschaetzt.



Im Internet bin ich auf Beitraege vom Spiegel und Fifth Gear ueber die Firma Oldtimer Studio bei Bukarest gestossen, kann aber leider keine weiteren Referenzen diese Firma finden.



Hat jemand von Euch Erfahrung mit dieser Firma gemacht? Wenn ja was laesst sich ueber deren Zuverlaessigkeit und Qualiaet sagen und wuerdet Ihr diese Firma empfehlen? Sind deren Restaurationen wirklich so hochwertig wie sie selber von sich behaupten? Immerhin wird in dem Fith Gear Video davon gesprochen das viele der Autos die Oldtimer Studio resauriert aus Deutschland, Italien, Uk usw. kommen.Ich mach mir natuerlich etwas Sorgen wegen der Entfernung und eventuellen Regressanspruechen.



Danke und viele Guesse.



Tillmann