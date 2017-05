Hallo habe noch meine Oma in die in Jimbolia/ Hatzfeld lebt.

Hier meine Frage zwecks ihrem Haus und Grundstück.

Ihr Mann der echter Rumäner war ist vor 2 Jahren gestorben und hat ihr einen Vertrag unterzeichnen lassen das nach seinem Tod nicht meine Oma das Haus mit Grundstück erbt. Sondern sie lediglich einen Teil des Hauses als Wohnrecht besitzen und benutzen darf bis sie selbst stirbt. Diese Leute wo da jetzt mit drin wohnen haben danach angeblich das Recht das alles an diese Leute vererbt wird weil sie meine Oma pflegen sollen. Hab festgestellt das dies nicht zutrifft und eher das Gegenteil der Fall ist. Was gebe es für Möglichkeiten diese Leute aus dem Haus von ihr zu bekommen bzw. Wieviel Anspruch haben diese nach Tod meiner Oma darauf? Besteht da eine Möglichkeit das die Nachkommen von ihr wie Sohn oder Enkel Anspruch darauf haben?



Wie kam man das am besten raus finden oder wie könnte man das ganze für meine Oma verbessern?