Gästebuch - Bitte hilfe

20.09.2016, 00:03 Uhr

Lungoci M aus München

Bitte hilfe

Meine Mutter ist 60 Jahre allt,Sie kommt aus Rumänien hat keine gesundheitlichen Probleme und ist flexibel,bis jetzt hat in rumänien gearbeitet als Altenpfleger und hat viel Erfahrung in diesem Bereich.

Aber spricht nicht Deutsch,verstehen weniger Deutsch .

Suche nach einem Job : Pfleger ältere Menschen oder Kinder,Hausehilfe oder Reinigungkraft.Sie akzeptieren eine bescheidene Zahlung wenn Sie Zimmer bietet zum Leben.

Wo sie jetz lebt, kann nicht mehr als eine Woche bleiben ,oder ist jemand weer will ein Zimmer zu mieten in München oder Umgebung???

Sie wurde von dem rumänischen Staat im Ruhestand ,sich leisten können, eine Miete von 250 Euro im Monat.