Gästebuch - Siebenbürgische Impressionen - E. SPRANGER

24.11.2016, 14:48 Uhr

Dipl.-Ing. Walter Schuller aus Traun/Österreich

Siebenbürgische Impressionen - E. SPRANGER

Hallo Frau Niedtfeld,

Zu Ihrer Anfrage kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Der "Bücherkunde z. Volks- u. Heimatforschung d. Siebenbürger Sachsen" von Hermann Hienz (München 1960) sind drei Artikel Ihres Großvaters zu entnehmen:

1. Weihnachtsleuchter in Siebenbürgen

In: Die Arbeitsschule, Jg. 43, 1929, S. 596-600

2. Der siebenbürgisch-sächsische Lehrertag.

Erinnerungen eines alten Lehrers.

In: Siebenbürgisch-sächsischer Hauskalender,

1960, S. 91-95

3. Zur Einweihung des Lehrergedenksteines

24. Oktober 1927.

In: Schule und Leben, 1927/28, S. 79-81



Diese Literatur liegt noch am ehesten in der

Gundelsheimer Siebenbürgischen Bibliothek auf.

Außerdem könnte ich Ihnen noch das Spranger-Buch "Briefe: 1901-1963" (Tübingen 1978) empfehlen, in welchem Simon Schwarz 4-mal erwähnt wird, und seine Tochter Dr. Gertrud (Trudl)

gar 6-mal vorkommt.

In puncto Sbb. Schulgeschichte könnte in Gundelsheim auch evtl. ein Nachlaß von Prof. Walter

König (d i e Fachgröße auf diesem Gebiet) vorhanden sein.

Ich wünsche Ihnen viel Suchglück u. Lesefreude!

Mit den besten Grüßen.



Walter Schuller