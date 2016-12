Gästebuch - Auswandern nach Rumänien

01.12.2016, 15:55 Uhr

Silvia Tribolet aus Riehen

Auswandern nach Rumänien

Hallo Dani

lang ist's her seit meinem ersten Eintrag hier. Ich werde voraussichtlich im 2018 nach Sibiu gehen. Im Moment bin ich daran, alles Notwendige zusammenzusuchen; z.B. einen seriösen Immobilienmakler, welche Papiere man braucht usw. Ich war im August wieder für zwei Wochen in Rumänien und dieser Besuch hat mich noch mehr bestärkt, in dieses schöne Land zu gehen. Vor allem möchte ich mich einer Tierschutzorganisation anschliessen, die sich um Streunerhunde und -katzen kümmert. Mir liegen diese Tiere sehr am Herzen. Darauf freue ich mich jetzt schon!!