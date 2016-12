Gästebuch - Einen österreichischen Staatsbürger finden

22.12.2016, 11:14 Uhr

Mikael Ferno aus Mellösa, Schweden

Einen österreichischen Staatsbürger finden

Hallo an alle, meine österreichischen Freunde!



Wichtig! Ich suche Informationen über eine österreichische Person namens Georg Brun, geb. 29 mai 1942. Ich habe ein Arbeitsdokument von Volvo BM in Schweden, in dem er eingetragen ist, aus Vöcklamarkt, in Österreich. Ich habe versucht, ihn online zu finden und auf andere Weise, aber ich habe kein Glück gehabt.



Ich glaube, dass Georg Brun ein Verwandter sein kann, also, wenn Sie irgendwelche Informationen über ihn oder irgendwelche seiner Verwandten haben, schreiben Sie mir bitte an charliemike1688@gmail.com, in Deutsch (ich kann mit Google übersetzen übersetzen) oder in Englisch.



Ich hoffe, von jemandem zu hören, und in der Zwischenzeit wünsche ich Ihnen allen eine sehr frohe Weihnachten!



Freundliche Grüße,



/ Mikael