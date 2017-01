Gästebuch - Auf der Suche nach dem österreichischen Staatsbürger!

03.01.2017, 16:48 Uhr

Mikael Ferno aus Mellösa, Schweden

Auf der Suche nach dem österreichischen Staatsbürger!

Hallo nochmal meine österreichischen Freunde!



Da ich keine Antworten auf meine Suche nach Georg Brun erhalten habe (siehe früherer Beitrag am 22.12.2016), kann mir jemand einen Rat geben, welchen Teil der österreichischen / provinziellen / dörflichen Verwaltung zur Kontaktaufnahme zu einer bestimmten Person kontaktieren sollte? Was wäre die passende Abteilung zu kontaktieren?



Der einfachste Weg, um mich zu erreichen ist, schreiben Sie mich an charliemike1688@gmail.com



Nochmals vielen Dank für jede Hilfe oder Ratschläge, die jeder geben kann, und weiterhin ein glückliches neues 2017 genießen.



Freundliche Grüße,



Mikael