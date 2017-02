Gästebuch - Lieder bei der Beerdigung

20.02.2017, 10:33 Uhr

Rosemarie Hartmann aus Nürnberg

Lieder bei der Beerdigung

Ich lebe in Nürnberg, hier werden noch viele Beerdigungen nach siebenbürgischer Tradition durchgeführt.Bei uns in der Schäßburger Gegend wurde:

-Näher meine Gott zu dir

-Ich bin eine Gast auf Erden

-Lass mich gehen

-Befiehl du deine Wege

gesungen

Die Adjuvanten(Posaunenchor) spielten im Trauermasch:

-Meine Lebenszeit und von den oben erwähnten Liedern.

Der Chor sang:

-Auf dem Stillen Friedhof

-Schlaf Mutter(Vater ) nun in stillem Frieden.

Schauen sie mal auf der Homepage von Jakobsdorf bei Agnetheln, dort werden sehr schön alle Bräuch aufgeführt mit den dazu gehörenden Lieder.