Gästebuch - Geschichten

06.04.2017, 13:49 Uhr

Bianca Koschke aus Stuttgart

Geschichten

Liebe Siebenbürger,

wir sind ein kleines Reiseunternehmen und werden um Juni eine Reise durch Ihr wunderschönes Land machen. Die Reise führt uns unter anderem durch die Siebenbürgische Hochebene nach Brasov mit Stops in Axente Sever, Valea Viilor, Biertan, Sighisoara, Saschiz, Viscri und Rupes. Da dies eine recht lange Busfahrt ist entwerfen wir ein "Rumänien Blättle". In diesem sind viele Informationen die so auch nicht im Reiseführer stehen. Nun wollen wir unter anderem auch zur Auflockerung und zum Schmunzeln ein paar Anekdoten oder Geschichten wie sie das Leben so schreibt hinzufügen. Ein Interview von Sara Dootz der Hüterin der Kirchenburg, haben wir bei unserer Vorreise durchgeführt